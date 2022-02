Carro da Red Bull Racing para a temporada 2022 da Fórmula 1 - Divulgação/RBR

Publicado 09/02/2022 13:24

A Red Bull Racing (RBR) apresentou no início da tarde desta quarta-feira o carro para a temporada 2022 de Fórmula 1. É com ele que o holandês Max Verstappen irá em busca do bicampeonato, após conquista o título em 2021 na última volta do GP de Abu Dhabi.

Sem muitas surpresas na pintura, o carro da Red Bull para 2022 tem muitas mudanças aerodinâmicas em função do novo regulamento da Fórmula 1, com bicos mais largos, asa traseira menor, linhas mais arredondadas, além de pneus com aros 18 (era de 13 até 2021).



As mudanças aerodinâmicas buscam reduzir a turbulência nos carros que estão atrás, para facilitar as ultrapassagens.



Nos próximos dias, outras equipes apresentarão seus carros e pinturas para a temporada 2022 de Fórmula 1. Além da Red Bull, a Haas também apresentou sua pintura, mas em um modelo virtual, já que ainda não finalizou o carro que irá para a pista.