Mundial de ClubesAFP

Publicado 09/02/2022 11:07

Rio - Única emissora a transmitir na TV Aberta o Mundial de Clubes, a Band estaria enfrentando uma crise interna por conta da equipe enviada para a competição, disputada nos Emirados Árabes. De acordo com o portal "Notícias da TV", o repórteres e produtores de Esporte da emissora teriam ficado insatisfeitos por conta da escalação dos experientes Sandro Barboza e Rodrigo Hidalgo.

Os dois profissionais atuam somente para o Jornal da Band. Barboza e Hidalgo foram escolhidos como substitutos de dois repórteres que seriam enviados para o país asiático, ambos também experientes e ambientados com o dia a dia esportivo. A troca teria revoltado outros repórteres porque a decisão não partiu da direção esportiva.

Segundo o site, outro ponto que desagradou internamente alguns profissionais foi a decisão da Band de manter cinegrafistas exclusivos para os dois repórteres que cobrem o Mundial de Clubes, o que estaria atrapalhando a produção dos outros programas. Além disso, de acordo com o portal, alguns funcionários estão reclamando para as chefias que eles estão expondo a viagem como um privilégio nas redes sociais, o que causa desconforto entre os colegas. Ambos são torcedores do Palmeiras declarados.



Além dos dois repórteres, a Band mandou para Abu Dhabi profissionais como Elia Júnior, Fernando Fernandes, Cris Dias e Felipe Kieling, entre outros. A transmissão de Palmeiras e Al-Ahly, pela semifinal da competição, na última terça, fez a Band vencer a Rede Globo na audiência na Grande São Paulo. De acordo com informações do "Notícias da TV", a Band foi procurada para comentar o caso, mas não havia se posicionado até o fechamento da matéria.