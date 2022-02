Troféu da Série C do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu da Série C do Campeonato BrasileiroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/02/2022 11:32

Após muita discussão e divisão entre os clubes, a Série C oficialmente tem uma nova fórmula de disputa para 2022. A CBF divulgou a tabela da primeira fase da competição, que a partir de agora será jogada em turno único, mantendo o número de 20 clubes.

A votação para a mudança foi bem apertada e em determinado momento, antes da reunião final, estava em 10x10. Metade dos clubes queria que fosse mantido o regulamento dos últimos anos, com dois grupos de 10 e regionalizados, para cortar custos com logística.

Com a mudança, haverá viagens mais longas. Os melhores ranqueados jogarão dez jogos em casa e nove fora, enquanto o restante fará o contrário.



Pelo novo regulamento com turno único, os oito primeiros colocados se classificarão para a segunda fase, que terá dois grupos de quatro, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada grupo se classificarão para a Série B de 2023, enquanto os líderes jogarão a final para definir o campeão da Série C.



Único representante do Rio de Janeiro, o Volta Redonda estreia na Série C, entre os dias 9 e 11 de abril, em casa contra o Figueirense.