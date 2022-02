Palmeiras está na final do Mundial - Divulgação

Palmeiras está na final do MundialDivulgação

Publicado 09/02/2022 13:57

Abu Dabi (EAU) - O Palmeiras alcançou seu objetivo de chegar à final do Mundial de Clubes ao bater o Al Ahly-EGI, por 2 a 0, na última terça-feira. Além de garantir a chance de brigar por esse tão sonhado título, o time sabe que terá direito, pelo menos, a uma premiação de 4 milhões de dólares (R$ 21,04 milhões), valor destinado ao vice-campeão do torneio. Se vencer, leva para casa uma quantia 25% maior.

Segundo regulamento da competição organizada pela Fifa, o campeão tem direito a receber 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões). No caso do Verdão, ainda haverá uma bonificação por parte da patrocinadora, a Crefisa, que em contrato com o clube prevê esse tipo benefício em caso de conquista de títulos.



Por ser um torneio de "tiro curto", a premiação do Mundial é bastante inferior ao que a Conmebol paga pelo campeão da Libertadores. Em 2021, somente a partida da decisão pagou 15 milhões de dólares (R$ 84,15 milhões na cotação da época) ao Palmeiras. Somando o restante da campanha (R$ 42 milhões), o Alviverde arrecadou 22,5 milhões de dólares (R$ 126,15 milhões na época).



O Verdão aguarda o vencedor do confronto entre Chelsea-ING e Al Hilal-SAU para saber quem será seu adversário na final do próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília). A partida de semifinal está marcada para acontecer nesta quarta-feira, às 13h30 (de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium.

Confira os valores pagos para cada posição no Mundial de Clubes



Campeão - 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões)

Vice-campeão - 4 milhões de dólares (R$ 21,04 milhões)

3º colocado - 2,5 milhões de dólares (R$ 13,15 milhões)

4º colocado - 2 milhões de dólares (R$ 10,52 milhões)

5º colocado - 1,5 milhão de dólares (R$ 7,89 milhões)

6º colocado - 1 milhão de dólares (R$ 5,26 milhões)

7º colocado - 500 mil dólares (R$ 2,63 milhões)