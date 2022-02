Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo - PAULA REIS/FLAMENGO

Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo FlamengoPAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 09/02/2022 15:30

Depois de Marinho, foi a vez de Fabrício Bruno ser apresentado como mais uma contratação do Flamengo para 2022. E, assim como o companheiro, o zagueiro ex-Bragantino vem de família rubro-negra e está realizando o sonho dele e do pai. Por esse passado de torcedor, o novo número 15 se espelha em um ídolo da torcida: Juan, atualmente gerente técnico do clube.

"Difícil falar do Juan. Todos conhecem, ele tem uma carreira exemplar aqui e na Europa. Amigos que jogaram com ele passaram essa referência. É calmo, sabia os atalhos no campo. Sempre foi um espelho. Espero ter a ajuda dele", afirmou.



Aos 25 anos, Fabrício Bruno chega no Flamengo em um momento de muitas críticas à defesa - desde o ano passado - e ao mesmo tempo de muita concorrência. E nem por isso se incomodou de deixar o Bragantino para assumir esse desafio de brigar por uma vaga de titular.



"Sempre fui movido a desafios, nunca me acomodei. O fato de estar lá, de ter estabilidade... eu queria um desafio maior, era um pedido meu aos meus empresários. Sei o que vou encontrar no Flamengo e estou preparado", disse o zagueiro, completando.



"É o Flamengo. Foi fácil fazer essa escolha. Sonho de criança estar aqui e quando chegou a oportunidade, nem pensei. Já joguei com o Maracanã cheio. E agora a favor, tenho certeza de que serei muito feliz. Sempre que eu jogava contra, meu pai pedia uma camisa. Tenho uma que eu troquei com o Diego em 2017, quando eu estava na Chapecoense. Meu pai guarda ela com muito carinho. É um sonho realizado estar aqui hoje. Vou honrar o manto, a torcida pode esperar por isso".