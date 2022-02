Neto, apresentador da Band - Foto: Reprodução/TV Band

Neto, apresentador da Band Foto: Reprodução/TV Band

Publicado 09/02/2022 14:21

Rio - Neto ficou revoltado com as declarações de Monark, que apoiou a legalização de partidos nazistas durante um programa do podcast "Flow". Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o ex-jogador detonou as falas do podcaster e a desculpa de que estaria bêbado durante o programa.

“Igual os nazistas né? Os nazistas ‘coisa’ e depois fala que está bêbado. Você tem que ser homem. Primeira coisa que a gente tem que ser na vida é homem, independente da orientação sexual. Se você é gay, bi, trans, você tem que ser homem. Quando você é vagabundo, safado, aí você dá desculpa. Vagabundo e safado não dá certo comigo. Em nenhum lugar, nem na minha casa”, declarou Neto.

Após a repercussão de suas declarações, Monark foi demitido do "Flow". Ele era sócio dos Estúdios Flow, mas também será desligado da empresa.