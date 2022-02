Luto - Reprodução

Publicado 09/02/2022 15:47

Rio - O skatista e youtuber norte-americano Josh Neuman, de 22 anos, morreu na última quinta-feira (03), após um acidente aéreo que aconteceu na Islândia. Os corpos dos envolvidos no incidente foram encontrados apenas na segunda-feira (06), a identidade das vítimas foram revelados às autoridades do país na segunda (07).

Os passageiros a bordo de um monomotor Cessna C172, além do skatista, um holandês, de 27, e um belga, de 32, além do piloto da aeronave, de 49 anos.

Segundo informações locais, como operações destruidoras da aeronave duraram cerca de 30 horas e mobilizaram cerca de 1.000 pessoas. Os corpos foram encontrados no lago Thingvallavatn, ao leste da capital Reykjavik.

O skatista publicava constantemente vídeos de skate no seu canal no Youtube, que conta com mais de um milhão de inscritos. Uma publicação no Instagram comunicou a morte aos seus seguidores.

"A todos os apoiadores de Josh, obrigado. Cada um de vocês significou muito para Josh. Temos planos para manter seu legado vivo para sempre", disse a publicação.