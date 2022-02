Neymar - Foto: Divulgação/AFP

NeymarFoto: Divulgação/AFP

Publicado 09/02/2022 17:24 | Atualizado 09/02/2022 17:50

Rio - O atacante do Paris Saint Germain e da Seleção Brasileira, Neymar Júnior, sofreu um golpe de uma quadrilha, e acabou perdendo R$ 200 mil. A informação é da Rede Bandeirantes.



Ainda segundo a Band, a quadrilha é composta de funcionários de uma empresa terceirizada, que presta serviços ao banco de Neymar, e obteve acesso a conta do jogador. A retirada dos R$200 mil foi feita através de transferências de baixo valor, com o intuito de que a ação passasse despercebida do atleta e do banco.



Segundo os investigadores do caso, o jogador, que possui um salário de cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$180 milhões, na cotação atual), não percebeu a ação dos bandidos.



A assessoria de Neymar não quis se pronunciar sobre o assunto. Os valores roubados da conta do atacante do PSG foram devolvidos pelo banco.