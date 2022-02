Fernando nos tempos de Flamengo - Divulgação

Fernando nos tempos de FlamengoDivulgação

Publicado 10/02/2022 11:30

Rio - Irmão de Carlos Alberto, Fernando Gomes de Jesus era considerado pelo próprio apoiador com o mais talentoso da família. Porém, sua carreira no futebol foi marcada pelo fim precoce e também por acidentes vasculares cerebrais em série que acabaram encerrando sua trajetória. Em matéria publicada pelo "globoesporte.com", o ex-meia ganhou direito a uma pensão vitalícia do Volta Redonda, último clube que defendeu.

No processo que corre na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, ele conseguiu indenizações de danos morais e materiais que beiram os R$ 300 mil. No dia 10 de junho de 2016, o irmão de Carlos Alberto se chocou de cabeça com o zagueiro Luan em um treino do Volta Redonda. Depois disso, passou a sentir tonturas, enjoos e confusão mental. No mesmo dia do choque, o volante deixou o clube e desmaiou próximo a um supermercado, a cerca de 50 metros da sede da equipe. Ele sofreu ao menos oito AVCs após o episódio.

De acordo com o site, a perícia foi fundamental para a decisão favorável a Fernando. O laudo médico da perita Flávia Peixoto Bittencourt concluiu que Fernando apresentava "incapacidade total indefinida uniprofissional". Em outras palavras, seguir a carreira de jogador de futebol colocaria sua vida em risco.

O Volta Redonda chegou a propor acordo bem abaixo das pedidas do ex-jogador na Justiça. O clube também informou que cumpre o pagamento R$ 1.200 como forma de pensão vitalícia, o que representa 30% do último salário que Fernando recebia como profissional de futebol (R$ 4.000).



Revelado pelo Fluminense, assim como seu irmão, Fernando defendeu outros clubes importantes do futebol brasileiro como Flamengo, Goiás, São Paulo e Portuguesa.