Superliga Feminina de VôleiReprodução

Publicado 10/02/2022 12:47

Rio - Principal competição do vôlei nacional, a Superliga entra na reta decisiva de classificação para as fases eliminatórias. E a noite desta sexta-feira, dia 11, será de dois clássicos entre as mulheres, com transmissão ao vivo dos canais SporTV. Às 19h, no SporTV2, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 6ª rodada do returno.

Na primeira partida entre as equipes, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 3 sets a 1. Jader Rocha vai contar a história do clássico carioca, ao lado do comentarista Nalbert. Logo depois, às 21h30, o SporTV mostra o tradicional duelo entre a equipe de Osasco, da central Fabiana e da líbero Camila Brait, e o Pinheiros, comandado pelo técnico Reinaldo Bacilieri.



"O Fla x Flu é um clássico que transcende o voleibol, com duas camisas pesadas. O fato das duas equipes estarem muito próximas na tabela de classificação, brigando cabeça a cabeça, torna o duelo ainda mais interessante. O clássico paulista envolve dois times que estão acostumados a se enfrentar em decisões estaduais e se conhecem bastante. A Superliga está entrando naquela reta final, em que todos os jogos passam a ser decisivos em qualquer parte da tabela. Certamente os dois clássicos serão super equilibrados", acredita a comentarista Fabi Alvim, que estará na transmissão do clássico paulista, ao lado do narrador Odinei Ribeiro.