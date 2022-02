Mattheus, filho de Bebeto, foi revelado pelo Flamengo - Divulgação

Mattheus, filho de Bebeto, foi revelado pelo FlamengoDivulgação

Publicado 10/02/2022 13:40

Rio - O meia Mattheus, filho de Bebeto, fez uma revelação surpreendente sobre sua passagem pelo Flamengo. Em entrevista à ESPN, o jogador afirmou que o Rubro-Negro recusou uma proposta da Juventus faltando poucos meses para o fim de seu contrato.

“O Flamengo vivia uma crise financeira e, na época, eu lembro bem que eles aceitaram a proposta, o Flamengo, eles mandaram para o presidente da Juventus assinar, lá da Juventus mandaram tudo e, de repente, quando chegou a proposta eles falaram que não iriam mais aceitar, faltando um dia para acabar a janela. No meio daquela confusão, sem entender nada, falei ‘mas como assim gente? Vocês falam que vão aceitar a proposta, quando chega a proposta vocês não vão aceitar faltando um dia?’. Falei novamente ‘que tomem a melhor decisão’”, disse Mattheus.



“Acabou que, aí sim eles vieram com uma proposta de renovação, só que, infelizmente, eu renovei e na semana seguinte me colocaram nos juniores de novo. Foi uma coisa que não entendi o que a direção quis, de verdade, até hoje não entendo. Não guardo mágoa de ninguém, não tenho problema com ninguém, mas foi uma coisa que realmente atrasou um pouco o meu processo. Em 2012, eu faço com 17, 18 anos, metade de um Brasileiro jogando, chega no ano seguinte e você fica o ano todo nos juniores, e as pessoas falando ‘você vai subir’. Eu fui para a Copa São Paulo, para a Copa BH, o Wallim falava ‘você vai para lá, depois vai voltar para o profissional’. Eu fui para a Copa BH, voltei artilheiro do time e não recebi nenhuma ligação do clube, nenhum telefonema. Você com 17 anos, isso mexe contigo, com a sua cabeça. Infelizmente foi uma coisa que aconteceu que foi mal orientado da parte deles, mas acontece, é do futebol. Não tem jeito”, completou.

Sem conseguir se firmar no Flamengo, Mattheus rodou por clubes como Coritiba, Estoril, Sporting, e hoje está no Mafra, da segunda divisão de Portugal.