Aston Martin apresentou modelo AMR22 para a temporada 2022 de Fórmula 1Divulgação/Aston Martin

Publicado 10/02/2022 13:21

Depois de Haas e Red Bull, foi a vez da Aston Martin apresentar seu carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. Em sua segunda temporada, a equipe britânica manteve o verde tradicional, mas mudou o tom e colocou alguns detalhes em amarelo, ao invés do rosa, no AMR22.

Como esperado, a maior novidade fica nas mudanças aerodinâmicas, em especial no bico, na asa traseira e nos pneus, de acordo com o novo regulamento. Apesar disso, a Aston Martin - assim como outras equipes - só apresentará o modelo final do carro na pré-temporada.



As equipes irão à pista pela primeira vez entre os dias 23 e 25 de fevereiro, no Circuito da Catalunha, onde começa a pré-temporada. A primeira corrida será em 20 de março, no GP do Bahrein.