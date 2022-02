Eduardo Barroca - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2022 14:31 | Atualizado 10/02/2022 14:34

Rio - Ao contrário da invencibilidade no Campeonato Carioca, o Botafogo foi derrotado na Justiça após ser condenado a pagar R$ 190 mil ao ex-técnico Eduardo Barroca. Treinador alega falta de pagamento do acordo de rescisão do vínculo de sua penúltima passagem, em 2019. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Na ocasião, o técnico alega não ter recebido duas de quatro parcelas de R$ 50 mil do acordo. Neste caso, a Justiça concedeu todos os pedidos de Barroca e impôs multa e pagamento de custas ao Alvinegro. Por outro lado, a decisão cabe recurso.

A última passagem de Eduardo Barroca no Botafogo encerrou em 2021. O técnico foi demitido após o rebaixamento do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de apenas 11%, 10 derrotas, um empate e uma vitória.