Técnico Paulo Sousa está livre para comandar o Flamengo contra o Atlético-MG, na Supercopa do Brasil - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Técnico Paulo Sousa está livre para comandar o Flamengo contra o Atlético-MG, na Supercopa do BrasilGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/02/2022 14:23

Andrei Girotto Divulgação

Rio - O Flamengo segue ativo no mercado em busca de mais reforços. No início deste mês, o Rubro-Negro buscou informações sobre o volante Andrei Girotto, do Nantes. A diretoria entrou em contato com representantes do jogador e os franceses para consultar a possibilidade de uma negociação.