TV Globo - reprodução

Publicado 10/02/2022 13:35

Rio - Ex-narrador da Rede Globo, Sérgio Maurício falou sobre a cobertura reduzida que a emissora teve feito em relação ao Mundial de Clubes de 2021. Atual funcionário da Band, o profissional afirmou que o grupo de imprensa carioca ignora tudo que não tem direitos de transmissão.

"Alguma surpresa? Você que é conhecedor de bastidores? Foram os mesmos 15 segundos pra dizer que Verstappen foi campeão na F1. Quando não tem os direitos passam a tratar a notícia como lixo. O telespectador que se dane. Tudo normal no Jardim Botânico", escreveu no Twitter.

No ano passado, Sérgio Maurício deixou a Globo após quase 30 anos de atuação no SporTV. Ele pediu para sair da emissora após acertar com a Band para a transmissão da Fórmula 1.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na final do Mundial de Clubes, neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirados Árabes. A Band transmite com exclusividade o duelo.