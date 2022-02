Abramovich, dono do Chelsea - Divulgação

Abramovich, dono do ChelseaDivulgação

Publicado 11/02/2022 19:45 | Atualizado 11/02/2022 19:45

Rio - Segundo o jornalista Jorge Nicola, a diretoria do Vasco da Gama conversa com um grupo de investidores russos, sobre uma possível compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco. Um dos principais investidores do grupo, é Roman Abramovich, dono do Chelsea.

Ainda segundo o jornalista, o proprietário do clube inglês estaria interessado no clube carioca, e estaria disposto a investir aproximadamente R$ 1 bilhão no Cruzmaltino.

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, inclusive, já estaria com viagem marcada para a Europa, para negociar a compra e se reunir com investidores. No entanto, a transformação do Cruzmaltino em SAF não é unanimidade nos bastidores de São Januário, o que pode dificultar a negociação.