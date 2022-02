Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

14/02/2022

Rio - Após a derrota no clássico contra o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (13), em São Luís, capital do Maranhão, o Vasco da Gama retornou ao Rio de Janeiro com preocupações. O técnico Zé Ricardo, inclusive, chegou a comentar sobre algumas carências no elenco do Cruzmaltino, e confirmou a possibilidade de novas contratações chegarem ainda nesta janela de transferências.

"O Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento para oportunidades, mas todos sabem da dificuldade que tivemos para montar esse grupo. Mas a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Carioca e quem sabe até contar com ele para a Copa do Brasil. Essa semana chegaram alguns jogadores para a gente, casos do Quintero, do Luiz Henrique, e certamente com a volta do Vitinho, do Yuri Lara, quem sabe possamos ter jogadores com característica que ainda não temos", revelou o treinador, que completou:

"Entendo que o Vasco tem que jogar com a equipe junta para suprir algumas carências que esse elenco ainda tem. Em virtude dessas condições, o time tem que sair bem organizado a partir da saída de bola. Quando conseguimos fazer isso, até em virtude de o Botafogo ter baixado as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a possa de bola e criar as oportunidades. Logicamente que íamos sofrer contra-ataques, o Botafogo tem jogadores de velocidade", disse Zé Ricardo.

O treinador do Cruzmaltino ainda aproveitou pra falar sobre os atletas vindos da categoria de base do clube.

"Nosso dever é olhar com carinho. Mas sem dúvida nenhuma não me preocupo excessivamente com isso. Quando a gente faz as substituições é aquilo que a gente treina, aquilo que a gente pede para eles. Quando fala em entrar (no decorrer do jogo) três dos quatro serem da base, acaba sendo consequência do que eles fazem durante a semana nos treinos”, finalizou.

O próximo confronto do Vasco da Gama é na quinta-feira (17), contra o Bangu, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 4ª colocação da competição, com 13 pontos.