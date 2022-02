Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, passará os próximos 15 dias fora do país. Em nota divulgada pelo clube, ele afirma que irá se encontrar com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. Neste período, Carlos Osório assumirá a presidência do Cruzmaltino.

O Vasco conseguiu avançar no estatuto que apresentará ao Conselho Deliberativo nas próximas semanas para a criação da SAF. A ideia do clube é vender mais de 50% do futebol, que seria a forma mais rápida de conseguir equacionar as dívidas e investir no futebol.

A votação da venda da SAF pelo Conselho Deliberativo deve acontecer em breve. Caso seja aprovada, o clube avaliará as melhores propostas e levará para uma nova votação entre os sócios.