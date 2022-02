Miranda segue suspenso por tempo indeterminado enquanto aguarda o seu julgamento - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 15/02/2022 20:39

Rio - Parte da novela terminou. O Vasco acertou a renovação com o zagueiro Miranda até o final do ano que vem. O zagueiro segue suspenso por tempo indeterminado enquanto aguarda julgamento na Conmebol da acusação de doping. Os valores do vínculo atual são menores dos que os do contrato anterior do jogador com o Cruz-Maltino. A extensão contratual foi informada primeiramente pelo "Jogada 10" e confirmada pelo LANCE!.

Miranda foi pego no exame antidoping de uma partida pela Copa Sul-Americana em dezembro de 2020. Ele nega o uso intencional da substância proibida canrenona. Suspenso preventivamente quase um ano depois, ele foi defendido pelo Vasco, que disse acreditar no jogador.



A renovação já havia sido oferecida ao atleta no final do ano passado, mas com valores inferiores aos anteriores para o período em que o jogador seguir suspenso. Há previsão de renovação por mais 18 meses após o julgamento. Por ora, ele segue treinando fora do clube, conforme a determinação da confederação sul-americana de futebol.



O LANCE! havia contado detalhes da preparação e do drama de Miranda em reportagem há exatamente um mês. Apesar da renovação, as determinações de trabalhar longe das instalações do clube empregador se mantêm.