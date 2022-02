Nenê - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/02/2022 12:00

Rio - O meia-atacante Nenê, de 40 anos, é um dos principais destaques do elenco do Vasco. E a boa condição física do veterano vem chamando a atenção de muitos torcedores e analistas esportivos. Na opinião do médico do Cruzmaltino, Gustavo Caldeira, o atleta deverá seguir em alto nível até o ano que vem.

"Eu acho que até 2023 o homem está voando e está jogando", afirmou em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos". Após pouco mais de três anos, Nenê retornou ao Vasco no ano passado, após defender São Paulo e Fluminense.

Desde que voltou ao clube de São Januário no fim do ano passado, o veterano entrou em campo em 19 partidas, fez oitos gols e deu cinco assistências com a camisa do Vasco.