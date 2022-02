Zé Gabriel já foi apresentado pelo Vasco da Gama - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/02/2022 13:49

Rio - O volante Zé Gabriel, que foi apresentado pelo Vasco, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, mas não estará à disposição do técnico Zé Ricardo para o duelo contra o Bangu, nesta quinta (17), às 20h35, em São Januário. De acordo com a regra do Estadual, um jogador precisa ser inscrito 48 horas antes do início da rodada, que começa nesta quarta.

Além dele, o comandante cruz-maltino ainda não poderá contar com o meio-campista Vitinho. O atleta iniciou a transição depois de sofrer uma uma lesão no tendão retofemoral. A expectativa é que o jogador retorne na primeira fase da Copa do Brasil, contra a Ferroviária, de Araraquara, no Estádio Fonte Luminosa, dia 2 de março, às 21h30.

Além dele, Yuri Lara também está fora do jogo contra o alvirrubro. Ele torceu o tornozelo no duelo contra o Boavista, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca e desde então não retornou. O volante segue no departamento médico e ainda não iniciou a transição em campo.

Com o revés para o Botafogo, o Vasco caiu da liderança para a quarta colocação do Estadual. Restam cinco rodadas para o fim da primeira fase, e a equipe soma 13 pontos, estando atrás dos rivais Botafogo e Flamengo por causa do saldo de gols. Após a combinação de resultados da última rodada, o Fluminense assumiu a ponta da tabela, com 15 pontos.