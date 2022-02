Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/02/2022 16:10 | Atualizado 17/02/2022 16:20

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, viajou para os Estados Unidos a fim de encaminhar negociações da venda de ativos da SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Com números e formato de negócio encaminhados, o Cruz-Maltino apresentou os dois pontos para os grupos que sinalizaram interesse. A informação é do jornal "O Globo".

Além disso, o Vasco estabeleceu como parâmetro os valores da SAF do Botafogo e Cruzeiro, apesar de não ter realizado o "valuation" dos ativos que poderão ser transferidos. Por outro lado, a tendência é que, caso ocorra a venda de 90% dos ativos, o valor pode ser superior aos R$ 400 milhões prometidos por John Textor ao Botafogo e por Ronaldo para o Cruzeiro.

No entanto, o valor pode até ser menor em números absolutos, mas com o planejamento de que tenha a compra de um percentual menor das ações da SAF do Vasco. Sendo assim, o Cruz-Maltino poderia garantir um pouco mais de 10% que sobraram para o Botafogo e Cruzeiro.

Anteriormente, o grupo americano 777 Partners, dono do Genoa, da Itália, e de parte minoritária do Sevilla, da Espanha, é o que está com as conversas encaminhadas com a diretoria do Vasco. Além disso, Jorge Salgado também vê como parâmetro o formato de negócio com metas de investimento que possam garantir ao clube carioca o passivo no valor de R$ 800 milhões diminuído e com condições para montar uma equipe futura competitiva.