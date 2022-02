Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge SalgadoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/02/2022 16:18

O Vasco tem o plano de fechar a temporada de 2022 com a camisa "valendo" R$ 35 milhões em patrocínios. Segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, quando a atual diretoria assumiu o clube, a camisa "valia" R$ 14,5 milhões. Com Pixbet, BMG e Cartão de TODOS, esse valor subiu para R$ 27 milhões.

A Forte Aliança permanece parceira, porém, saiu da camisa por meio de estratégia. Uma "nova roda de valorização" seria o motivo dessa saída. Em março, o clube, ainda, espera fechar uma parceria de nível maior para ocupar o lugar da Havan, antiga patrocinadora. Com esses acordos, o Vasco busca a soma dos patrocínios esperada para este ano.

Além disso, existe o plano de transformação do Vasco em SAF. O presidente do clube carioca, Jorge Salgado viajou para os Estados Unidos para se reunir com investidores interessados no projeto do clube.