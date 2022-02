Estádio de São Januário - Arquivo / Agência O Dia

Estádio de São JanuárioArquivo / Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 16:42

Além disponibilizar São Januário como um ponto de doação às vítimas das chuvas em Petrópolis, o Vasco também leiloará as camisas utilizadas pelos jogadores na partida desta quinta-feira, às 20h30 contra o Bangu. O clube anunciou parceria com Play for a Cause para tentar minimizar o sofrimento de quem foi afetado pela tragédia de terça-feira na cidade da região serrana do Rio.

As camisas dos 11 titulares do primeiro tempo serão leiloadas na próxima semana por meio do site playforacause.com.br. De acordo com o anúncio do Vasco, um das manga de cada uma das camisas terá uma inscrição especial: SOS Petrópolis. Os jogadores também irão autografá-las. Toda a renda líquida da ação será destinada às famílias locais, via associação SOS Serra.



E quem for a São Januário nesta quinta-feira poderá levar doações para os moradores de Petrópolis como: alimentos não-perecíveis, roupas, material de limpeza água mineral, álcool em gel e máscaras. Essa ação é uma parceria da Ferj e do Vasco. As doações serão depositadas em tendas especiais nos portões de entrada do estádio.