Publicado 18/02/2022 16:04

Rio - Com mais uma grande atuação de Nene, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Carioca. Depois do revés no clássico, a equipe bateu o Bangu por 2 a 0, em São Januário, e soma 16 pontos na tabela, na terceira colocação. Para o jogo contra o Audax, domingo, às 18h30, no Raulino de Oliveira, Zé Ricardo não poderá contar com três titulares, que levaram o terceiro amarelo nesta quinta.

Artilheiro isolado do Estadual, Nene decidiu contra o Alvirrubro e sacramentou os três pontos. No entanto, o camisa 10 tomou o terceiro cartão amarelo na competição. Dentro do planejamento da comissão técnica, o meia já iria folgar contra o Audax, é o que explicou o comandante cruz-maltino.



- Com relação aos desfalques para os próximos jogos, sabíamos que era bem provável que acontecesse isso. Dentro do nosso planejamento, o Nene já estava fora desse jogo contra o Audax, já era desfalque que esperávamos, principalmente nesse início de temporada; Ele jogar três jogos e folgar um, então ele ficou fora contra o Madureira e ficaria fora contra o Audax - salientou.



Além dele, os meio-campistas Juninho e Bruno Nazário também receberam o terceiro amarelo e não estarão à disposição do treinador. Na coletiva, ele destacou que será um momento importante para dar oportunidade a outros jogadores do elenco.



- Tanto Juninho, quanto Bruno Nazário fora são boas oportunidades para trabalharmos os atletas que temos no dia a dia, dar minutagem, rodagem e confiança a todos do grupo. Como falei, no jogo passado, criamos bastante no final do jogo, as principais chances foram com atletas que entraram, mostrando a importância que todo banco de reservas tem que ter. E o que a gente fala para eles diariamente é que os atletas, os 11 que vão entrar em campo apenas representam o grupo todo - destacou, e acrescentou:



- Esse sentimento tem que nos acompanhar durante toda a temporada. Não me preocupa quem vai entrar, porque eu acredito no grupo de uma forma geral, todos eles estão preparados. Meninos novos que chegaram, no caso Zé Gabriel certamente talvez não tenha condição de aguentar um jogo inteiro, mas certamente o que ele tiver podemos aproveitar já para a próxima partida - completou.



Para o lugar de Juninho, o treinador pode apostar na estreia de Zé Gabriel, que já está inscrito no BID ou colocar o paraguaio Matías Galarza, que tem entrado com frequência.



Sem Bruno Nazário, ele tem a opção de Getúlio atuar pelo lado com Raniel centralizado. Outros nomes são Laranjeira e Jhon Sánchez - que não rendeu quando entrou. Por fim, para o lugar de Nene, Zé Ricardo tem Isaque como opção ou a cria da base MT.