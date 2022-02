Raniel (E) comemora com Nenê após abrir o placar na Colina - Foto: ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2022 10:50

Nenê, meio-campista do Vasco, alcançou a liderança em participações diretas em gols no futebol brasileiro, na temporada de 2022. Foram oito vezes em que o meia colaborou diretamente para as bolas entrarem no fundo do gol. A informação foi dada pelo @footstats, no Twitter.

Em seis jogos, o "Vovô" marcou cinco gols e deu três assistências. Além de ter aproveitado 14 de 17 finalizações no alvo e, também, deu 14 assistências para finalização. A participação de Nenê em um gol é estimada a cada 67 minutos. Ainda colaborou em uma finalização a cada 17 minutos.

Na última quinta-feira (17), o meio-campista comandou a vitória do Vasco sobre o Bangu com o placar de 2 a 0. Ele deu uma assistência para Raniel e fez um gol com direito a comemoração junto da esposa que estava na arquibancada.