Luiz Henrique é o novo reforço do Vasco da Gama - Felipe Cruz/Fortaleza

Publicado 18/02/2022 19:32

Rio - O Vasco da Gama anunciou, na noite desta sexta-feira (18), a contratação do meio-campista Luiz Henrique. O atleta, de 22 anos, chega por empréstimo do Fortaleza, e ficará no Cruzmaltino até o final deste ano.



Embora estivesse treinando no Gigante da Colina nos últimos dias, o jogador aguardava a documentação do Fortaleza para assinar o contrato, e, enfim, ser anunciado.