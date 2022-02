Vasco teria feito sondagem por atacante que é artilheiro do Campeonato Mineiro | Vasco | O Dia

João Diogo - Divulgação

João DiogoDivulgação

Publicado 19/02/2022 16:02

Rio - O Vasco segue em busca de um jogador para reforçar seu setor ofensivo. De acordo com o portal "Goal", a bola da vez no time carioca é o atacante João Diogo, da Caldense, que vem se destacando no Campeonato Mineiro. Ele é artilheiro isolado do torneio, com cinco gols em sete jogos.

O Cruzmaltino já fez uma consulta por João Diogo, mas terá que enfrentar concorrência para contratá-lo. O jogador tem recebido sondagens de outros clubes brasileiros, que não tiveram seus nomes revelados. Ele tem contrato com a Caldense até o fim do Estadual.

João Diogo foi revelado pelo Cruzeiro, mas não conseguiu engrenar na Raposa. Após deixar o clube, colecionou passagens por Figueirense, Karpaty, da Ucrânia, CRB, Remo, URT e Manaus FC.