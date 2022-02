Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/02/2022 20:26

Mesmo com um time desfalcado, o Vasco jogou bem e faturou mais uma vitória no Campeonato Carioca. A vítima da vez foi o Audax-RJ, que perdeu por 1 a 0. O gol do Cruz-maltino foi marcado por Raniel, no segundo tempo. O camisa 9 se tornou, ao lado de Nenê, artilheiro do Estadual, com cinco tentos.

Com o resultado, o Vasco fica na segunda colocação do Campeonato Carioca, com 19 pontos, pelo menos até quarta-feira, quando o Flamengo encara o Botafogo no Nilton Santos.

Audax e Vasco fizeram uma partida equilibrada e morna no primeiro O Cruz-Maltino teve a chance de abrir o placar logo aos quatro minutos, após Anderson Conceição cabecear com perigo, mas acabar parando na boa defesa de Max. Aos 12, após boa triangulação, Pec chegou batendo cruzado, mas a bola foi pra fora. O Audax também teve chances claras, especialmente após falha de Luis Cangá, aos 29, quando Carlinhos ficou livre e cara a cara com Thiago Rodrigues, mas acabou se enrolando e não conseguiu aproveitar a grande oportunidade. No finalzinho, aos 42, Hugo Sanches chegou com perigo após boa jogada de Grafite, mas chutou para fora.

Na segunda etapa, o Vasco mostrou evolução e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos, com Raniel (ou "Ranicréu", como é chamado pela torcida vascaína). Pela direita, Gabriel Pec levantou a boa bola na área para Jhon Sánchez, que ajeitou de cabeça para o atacante só empurrar para o fundo da rede. O camisa 9 é, agora ao lado de Nenê, o artilheiro do Carioca, com cinco tentos.

Aos 35, Matheus Barbosa quase ampliou o marcador. Após cobrança de escanteio de Gabriel Pec, um dos melhores em campo, o camis 18 cabeceou bem e acertou o travessão. Aos 43, Weverton cobrou mais uma falta pela direita levantando a bola na segunda trave, Figueiredo tentou o desvio, mas não conseguiu.

Essa foi a última oportunidade de gol na partida, e o Vasco confirmou mais uma vitória no Carioca e o bom momento do time neste início de temporada. O Cruz-maltino volta a campo no próximo sábado para pegar o Fluminense, no Nilton Santos, às 17h, pela nona rodada do Estadual.