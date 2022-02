Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 21/02/2022 18:17

Rio - No final da tarde desta segunda-feira (21), o Vasco da Gama soltou uma nota oficial, anunciando um acordo para venda de 70% de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners. De acordo com o portal "GE", a empresa norte-americana pagará R$ 700 milhões por 70% do futebol do Cruzmaltino, com investimento imediato de R$ 70 milhões através de um empréstimo-ponte.

Vasco e 777 Partners assinam memorando de entendimento para a Vasco SAF.



https://t.co/tf5quUcM34#VascoDaGama pic.twitter.com/sUtJW3zrd5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 21, 2022

Confira a nota postada pelo Vasco da Gama.

O Club de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para um investimento no futebol do Vasco da Gama.



A proposta não vinculante da companhia de investimentos norte-americana é aportar R$ 700 milhões em troca de 70% de participação na Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (“Vasco SAF”) a ser constituída. Incluindo a dívida de R$ 700 milhões a ser assumida pelo Vasco SAF, a oferta valoriza a SAF em R$ 1,7 bilhão, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro.



A 777 Partners concordou em fazer ao CRVG um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões, conversível em ações do Vasco SAF no fechamento da transação.



Durante um período de 90 dias, a 777 Partners irá conduzir uma due diligence confirmatória para que se possa finalizar o investimento, que ainda será sujeito à aprovação dos sócios do CRVG na Assembleia Geral.



A transação ajudará o Vasco a recuperar seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como um parceiro estratégico de longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e o futuro sustentável do Vasco.



O Vasco SAF será o principal investimento da 777 Partners na América do Sul, e o Vasco utilizará a rede de empresas da 777 para modernizar o clube com acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos.



O CRVG irá transferir seus ativos de futebol e cederá o direito de uso do estádio de São Januário para a SAF, enquanto mantém a propriedade das suas sedes: Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário.



A SAF criará condições para que o futebol do Vasco recupere sua alta performance esportiva e para a sustentabilidade de longo prazo do CRVG, e o clube poderá aumentar seus investimentos nos esportes Olímpicos e Paralímpicos.



“É com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de Gigante do futebol, no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida”, afirma Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama.



Dentre os diversos investimentos nos ramos de esportes, entretenimento e mídia, a 777 Partners recentemente adquiriu a propriedade total do Genoa C.F.C., clube de futebol mais antigo da Itália, e também possui uma parcela considerável do Sevilla FC, um dos clubes de futebol mais prestigiados e bem sucedidos da Espanha.



“Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama”, disse Josh Wander, fundador e Sócio-administrador da 777 Partners. “Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos no mundo, em um país que vive e respira futebol, assim como nós.”