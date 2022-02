Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/02/2022 11:00 | Atualizado 21/02/2022 11:02

Rio - O Vasco assinou um acordo com o fundo norte-americano 777 Partners para transformar o clube carioca em SAF. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o presidente do clube, Jorge Salgado sacramentou em Miami, nos Estados Unidos, o contrato com o grupo, após três meses de negociações.

De acordo com o portal, a diretoria vascaína chegou à proposta que considera adequada para o clube após cinco tentativas. O documento não gera obrigações para as partes envolvidas, até que o negócio seja consumado. Tudo precisará da aprovação de sócios e conselheiros vascaínos. Há um prazo de 90 dias (três meses) para que todos os trâmites políticos e burocráticos (diligência, redação do contrato, etc) sejam realizados.

De acordo com o portal, o fundo de investimento deseja investir R$ 700 milhões na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco ao longo dos próximos anos, em troca da aquisição de 70% das ações dessa empresa. Além disso, existe o desejo de investimentos na reforma de São Januário, o que potencialmente fará com que a operação como um todo supere o bilhão de reais.



A estrutura do negócio é semelhante à adotada por Botafogo e Cruzeiro nas vendas para John Textor e Ronaldo. Caso seja aprovada pelos sócios, o clube carioca irá constituir uma empresa e transferirá para ela ativos e direitos relativos ao futebol. Essa empresa, por sua vez, terá seu controle vendido para a 777 Partners, que passará a ser responsável por administrá-la.

Fundada em 2015, a 777 Partners tem sede em Miami, nos Estados Unidos, e investe em diferentes ramos: aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento. No futebol, a empresa comprou integralmente o Genoa, da Itália, e adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha.