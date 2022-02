Juan Quintero - Divulgação

22/02/2022

Rio - O Vasco apresentou nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, o zagueiro Juan Quintero, de 26 anos, seu 15º reforço para a temporada. Emprestado até o fim do ano pelo Fortaleza, ele garante já estar pronto para estrear pelo Cruzmaltino e pode entrar em campo no clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, no Nilton Santos.

"Fisicamente estou bem, entrando no grupo já, treinar com o grupo é diferente do que treinar sozinho, estou bem e à disposição do treinador. Ser titular vai ser com o tempo, tenho que trabalhar, treinar 100%, o momento de jogar vai chegar, e a decisão vai ser do Zé Ricardo, ele vai saber a hora certa", disse Quintero.

"São dois jogos sem tomar gols, o time está encaixando, penso que o mais importante é formar uma família, um grupo com mentalidade vencedora tanto na defesa quanto no ataque. Nosso primeiro defensor será o Raniel lá na frente. Todo o time tem que defender e todo o time tem que atacar. Quero aconselhar os meninos da base também, vim para ajudar. É meu quarto ano no Brasil e tenho ido bem nos clubes que passei", completou o colombiano.

Quintero também falou sobre os motivos que o levaram a escolher vestir a camisa do Vasco.

"Feliz por estar aqui nesse clube gigantesco. Acompanhei quando o Zé me falou, passei a olhar o time, conhecia o Zé do Fortaleza. Não pensei duas vezes, ele apresentou o projeto e venho para ajudar e fazer o melhor", afirmou.