Zé Ricardo - Cleber Mendes

Zé Ricardo Cleber Mendes

Publicado 22/02/2022 10:00

Rio - A notícia do acerto do Vasco com o fundo de investimento norte-americano 777 Partners por 70% da SAF do clube carioca já começou a impactar no elenco cruzmaltino. O técnico Zé Ricardo afirmou que a notícia foi recebida de forma positiva por ele.

"Não só eu, mas os torcedores devem estar felizes. A gente precisa comemorar, mas com os pés no chão, para poder aplicar bem esse dinheiro, ser pontual nos atletas que porventura a gente possa convidar, mas o mais importante é chegar amanhã no clube e poder ver esperança nos rostos dos atletas e funcionários, porque o Vasco precisa voltar a ser competitivo. A gente está aqui dando nossa contribuição para isso", afirmou em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

O técnico afirmou que em breve a comissão técnica irá ter um encontro com os responsáveis pela SAF do Vasco para terem conhecimento melhor do projeto. Zé Ricardo exaltou a força que o clube carioca tem no cenário esportivo.

"Fico ansioso para ver os próximos passos, teremos um encontro com o comitê e pessoas ligadas à diretoria para sabermos maiores detalhes e, a partir daí, traçar ações nesse curto e médio prazo. Torcer e buscar soluções para voltarmos a dar alegrias para a torcida. As empresas que estão investindo sabem do potencial do Vasco ou não fariam esse tipo de aporte. Com a força da nossa torcida e com as coisas no seu devido lugar, o Vasco será uma equipe muito forte no cenário nacional novamente", disse.