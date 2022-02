Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 22/02/2022 19:29

Rio - O Vasco agendou para a próxima quinta-feira, às 19h, a reunião do Conselho Deliberativo que votará o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners. A empresa americana adquirirá 70% da SAF do time carioca.

Após a oficialização do acordo, na última segunda-feira, este será o primeiro passo para a criação da SAF. A votação será apenas para definir a aprovação ou não do empréstimo. A venda do futebol será votado posteriormente e, caso não seja aprovada, os R$ 70 milhões passarão a ser tratados como um empréstimo comum, com juros e correções monetárias.

Caso tudo ocorra como previsto, a 777 Partners pagará, ao todo, R$ 700 milhões para comprar o futebol do Vasco.