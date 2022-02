Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge SalgadoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/02/2022 12:30

Rio - O Vasco vem se reforçando para sua base e levou a melhor em uma negociação com o rival Flamengo. De acordo com o portal "Torcedores.com", o jovem Márcio Júnio Miranda Sant’Anna, de 11 anos, um dos destaques do sub-11 do Rubro-Negro acertou para defender o Cruzmaltino.

De acordo com o site, o Flamengo demorou para garantir a permanência do jogador e com isso, o Vasco decidiu apresentar um plano de carreira para o empresário do atleta, Kleberson Silva, que gostou do projeto. O Cruzmaltino teve a concorrência do Atlético-MG, mas levou a melhor.

"O menino, antes de mais nada, tinha interesse em jogar pelo Vasco e a logística em São Januário, onde a categoria treina, é melhor. Muita coisa pesou na decisão, inclusive a estrutura do Vasco para a categoria de base", afirmou o empresário Kleberson Silva ao Torcedores.com.



O jogador ainda não pode assinar o contrato de formação, isso só poderá acontecer quando ele completar 14 anos. Com isso, Flamengo e Vasco terão de costurar um acordo para a liberação da revelação.