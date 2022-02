Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco - Divulgação

Publicado 23/02/2022 19:05

Rio - O ex-presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, promete dificultar a venda da SAF do Vasco. De acordo com o "GE", ele notificou o clube nesta quarta-feira de que poderá entrar na Justiça contra acordo com a 777 Partners.

Monteiro protocolou um documento na secretaria de São Januário para possível ação anulatória da reunião do Conselho Deliberativo marcada para esta quinta-feira, com o intuito de aprovar o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners. Na prática, ele notificou o clube que entrará na Justiça caso os conselheiros deem ok para o negócio.

No documento, Roberto Monteiro fez duras críticas à venda da SAF e a chamou o acordo de "processo viciado". Ele não gostou da escolha “unilateral” pela 777 Partners, já que as outras propostas não foram apresentadas aos sócios. Além disso, ele também criticou a urgência com que a reunião para a aprovação do empréstimo foi convocada.