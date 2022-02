Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 23/02/2022 16:40

Rio - O ex-jogador e dono do Cruzeiro, Ronaldo, se manifestou sobre o acordo da SAF do Vasco com a empresa americana 777 Partners. Na última terça-feira, no seu canal na Twitch, o Fenômeno projetou o novo processo do futebol brasileiro e afirmou que é "um caminho sem volta e esperança ao torcedor".

"Está bombando na internet e nos jornais que o Vasco anunciou a SAF. Um acordo bacana com uma empresa americana. Eu acho que esse caminho é sem volta, um caminho para os clubes, principalmente os que têm dívidas muito grande e não tiveram gestão profissional anteriormente", destacou Ronaldo.



"Parabéns ao Vasco que aderiu a esse movimento. É um sinal de esperança ao torcedor. Vai ter investimento e promessa de gestão profissional e eficiente. Parabéns. Os torcedores devem estar muito contestes com isso. Não vamos entrar nos detalhes, cada clube negocia como lhe interessa e convém. Cada clube tem a sua dívida, cada clube tem as suas perspectivas. Então, gestão eficiente e profissional e investimento é a notícia mais importante aí", concluiu.