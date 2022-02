Vasco chega a sete patrocinadores e camisa passa a valer cerca de R$ 35,5 milhões - Imagem: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/02/2022 13:11

O Vasco fechou um patrocínio para o ombro de seu uniforme com a empresa de criptomoedas "Mercado Bitcoin". Ainda acertou outro para o short com o nome ainda não divulgado, e mais dois para o uniforme feminino, exclusivamente, sendo um deles máster. A informação foi dada pelo jornalista Bruno Braz, do "Uol".

O "Mercado Bitcoin" pagará ao Vasco cerca de R$ 5,5 milhões. Os valores que serão recebidos pelo patrocínio no short ainda não foram divulgados. Para o futebol feminino, as duas parcerias foram viabilizadas pela empresária Carol Paiffer, integrante do programa "Shark Tank Brasil".

A máster será sua empresa "Atom S/A", que oferece cursos para formação de traders que operam no mercado financeiro. O outro patrocínio será o "Deixa Ela Treinar", marca de esporte liderada integralmente por mulheres.

"Acredito na força do futebol para esse processo do empoderamento da mulher dentro do esporte, e vejo o Vasco como o clube certo para levar essa luta adiante, juntamente aos propósitos da Deixa Ela Treinar e da Atom. O fato de o clube ser historicamente reconhecido como precursor na luta racial dentro do futebol brasileiro, além de se mostrar ativo na causa LGBTQIA+, me fez ter certeza de que se tratava do time ideal para levantar a bandeira da força feminina no esporte, e auxiliar mais mulheres a irem em busca de seus sonhos", declarou Paiffer, ao site oficial do Vasco.

Segundo apuração do "Uol", os patrocínios estavam certos desde o início do mês. Com esses novos acertos, a camisa do Vasco passa a valer cerca de R$ 35,5 milhões.