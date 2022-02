Luiz Henrique vai atuar pelo Vasco com a camisa 88 - Reprodução: Twitter Lucas Pedrosa

Publicado 24/02/2022 16:00

Ex-jogador do Fortaleza, Luiz Henrique, foi apresentado pelo Vasco na tarde desta quinta-feira (24). O meio-campista concedeu uma entrevista coletiva, junto ao diretor executivo de futebol do cruzmaltino, e celebrou seu reencontro com Zé Ricardo.

"Quando Zé Ricardo me ligou, não pensei duas vezes. Por já ter trabalhado com ele. E pelo tamanho do Vasco. E o projeto, sou mais um no projeto do Vasco, voltar à elite do futebol brasileiro, com essa torcida maravilhosa", disse Luiz Henrique.

Luiz Henrique agradeceu a oportunidade ao treinador Zé Ricardo, que já havia sido seu treinador na base do Flamengo.

"Graças a Deus estou num clube gigante como o Vasco, tenho que agradecer ao Zé e ao Brazil por essa oportunidade. Vamos botar o Vasco de novo na elite do futebol brasileiro, que é a Série A", falou o reforço.

O meia reforçou que o Vasco é um clube gigante, como também é o Fortaleza. Ele atuou no time nordestino como segundo volante, mas garantiu que está disponível para jogar aonde o treinador escolher.

"Comecei como 10, novinho. Mas me sinto à vontade, onde o professor Zé escolher me colocar, vou estar disposto a ajudar o grupo", disse.