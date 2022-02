Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 24/02/2022 23:26

Início de uma nova era. Esse é o sentimento do torcedor do Vasco a partir desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Nesta data, O Conselho Deliberativo do clube aprovou um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners, empresa que tem o interesse em adquirir 70% da SAF do Cruz-Maltino.

A votação contou com 226 votos, que foram da seguinte forma: 180 a favor; 12 nulos e 14 abstenção.

Com o aval, a 777 tem o prazo de uma semana para realizar a transferência. O Vasco pretende utilizar a quantia de formas variadas. A mais emergencial será a regularização do pagamento de salários e pendências aos fornecedores. Parte da verba também será destinada aos acordos com o Regime Centralizado de Execuções (RCE) e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).