Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 25/02/2022 15:56 | Atualizado 25/02/2022 15:56

Em processo para ser o mais novo 'rico' do futebol brasileiro, o Vasco já anima torcedores para os próximos anos. A '777 Partners' dá esperança de um futuro melhor ao clube, que atravessa crise nos últimos anos. Em entrevista ao 'SBT Sports' nesta quinta-feira, o meia Nene brincou com a possibilidade de Neymar jogar no time.



"Vamos ver. Calma, primeiro vamos ver tudo certinho, o tempo que vai demorar pra isso se concretizar no clube, no elenco e no campo. Mas por que não? Já até mandei uma arte que fizeram da gente junto com a camisa do Vasco e ele gostou e deu risada", disse Nene, que emendou:

"Ele é um cara da resenha, por isso que eu gosto tanto dele. Só quer palhaçada mesmo. Quem sabe, né? No futebol tudo pode acontecer. Logo logo ele vai estar voltando para o Brasil ou Estados Unidos. Não sei ainda os planos dele, mas com certeza vai rolar um convite aí NJ", encerrou.