Nenê no treino do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 25/02/2022 15:55

Vovô artilheiro. Aos 40 anos, Nenê é um dos goleadores do Vasco no início de ano e do Campeonato Carioca, com cinco gols ao lado de Raniel. Por mais que o camisa 10 afirme estar vivendo uma boa fase no âmbito pessoal, ele acredita que o principal sucesso é do time, que está com a vaga para a semifinal da competição praticamente garantida.

"Fico feliz com esse momento. Não esperava fazer tantos gols logo no início, mas o mais importante é que estamos construindo um time forte tecnicamente e aguerrido, que não desiste. Que conquistemos todos os nossos objetivos este ano", pontuou.

Nenê tem como missão maior guiar o Vasco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro e destaca que, mesmo com sua idade, gosta de ajudar e faz por amor.

"Não tem muitos jogadores na minha idade que jogam no nível de intensidade que eu estou conseguindo ainda jogar, ajudar. Mas o principal é o amor pelo que eu faço. Sempre falo isso. Foi um propósito de vida e uma bênção poder fazer o que eu amo, que é jogar bola, mudar totalmente de vida a minha família", analisou.

"E já está acabando, então procuro sempre ver o lado positivo. Gosto de desafios, sou um cara muito competitivo e me motiva ser referência da molecada. Imagina jogar com um cara que fala que você é o ídolo dele. O (Gabriel) Pec tem foto nossa na minha primeira passagem, ele era uma criança ainda. Você ver o brilho nos olhos de um cara que está comigo, da idade do meu filho, falar para você essas coisas... me motiva muito ser referência para eles, ser inspiração - completou.