zÉ Ricardo - vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 27/02/2022 12:03

O treinador do Vasco, Zé Ricardo, demonstrou insatisfação com a atuação do Vasco na derrota do clássico com o Fluminense, neste sábado (26), no Engenhão, pelo Campeonato Carioca. Ele ainda disse que entende a frustração dos torcedores com mais um clássico perdido, visto que o Botafogo já havia passado por cima do Gigante da Colina na temporada.

"Entendendo a insatisfação da torcida. Realmente, fizemos uma partida bem abaixo do que se esperava. No primeiro tempo, tivemos bastante dificuldade para jogar. Temos que continuar trabalhando, trabalhar bastante, buscar soluções e fazer um jogo bem melhor do que fizemos aqui, em Araraquara (pela Copa do Brasil, diante da Ferroviária), e trabalhar principalmente o nosso mental. Todos nós estamos insatisfeitos pela atuação individual e coletiva. Não temos tempo para nos lamentar", disse o técnico.

Definido como os piores 45 minutos em seus nove jogos comandando a equipe na temporada, Zé Ricardo afirmou que jogos assim, contra times maiores, são essenciais para aprender lições.

"Sem dúvida foi uma partida abaixo do Vasco, e o Fluminense se aproveitou bem. Repito o que falei. Temos um grupo que trabalha bastante. Esse jogo serve como um balizador. A gente sobre onde precisa estar forte. Logicamente que clássicos e partidas eliminatórias nos dão elementos para a gente tentar corrigir. Hoje não fizemos um bom primeiro tempo. E foi o melhor primeiro tempo do Fluminense. E afirmo que foi o pior primeiro tempo que o Vasco fez nesses nove jogos. Isso pode acontecer num elenco que está sendo formado.", afirmou.

Contudo, mesmo com o time abalado, o técnico disse confiar no elenco.

"Confio muito nos nossos jogadores. Não será uma partida que visivelmente fizemos abaixo do nosso potencial que vai tirar nossa confiança. Confio muito nesse grupo e nesses atletas. Vamos tirar as lições e fazer um grande jogo.", pontuou.



"Não vai ser por uma partida que vamos rotular nenhum jogador. É um trabalho em equipe. Nada vai ser fácil para o Vasco e precisamos nos unir cada vez mais. Saímos chateados. A partir de amanhã temos que estar com a cara boa. Não podemos nos abalar, somos uma equipe forte mentalmente. Estamos bem próximos do nosso objetivo, que é estar entre os quatro no Carioca. Agora é focar na Copa do Brasil.", completou.