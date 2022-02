Talles Magno - Reprodução

Talles MagnoReprodução

Publicado 26/02/2022 16:15

Rio - Vendido ao New York City no ano passado, o atacante Talles Magno, de 19 anos, pode render ainda mais compensação financeira ao Vasco. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o jovem está perto de bater uma das metas previstas em contrato. Com isso, o Cruzmaltino deverá receber cerca de 1 milhão de dólares (5,1 milhão de reais).

O valor extra acontece porque o jovem atuou 45 minutos em dez partidas da equipe da MSL. Talles Magno foi vendido por cerca de oito milhões de dólares (cerca de R$ 42 milhões na ocasião). No Cruzmaltino, o jovem atuou em 69 jogos, e marcou cinco gols.

O atacante tem 20 partidas pelo New York City e já igualou o número de gols que tinha com a camisa do Vasco. Talles Magno teve um começo difícil nos Estados Unidos, mas acabou sendo premiado com o gol que deu o título da MLS ao clube.