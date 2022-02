Torcedores do Vasco foram em peso receber os jogadores do Vasco no aeroporto de São Luís - Rafael Ribeiro/Vasco

Torcedores do Vasco foram em peso receber os jogadores do Vasco no aeroporto de São LuísRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/02/2022 13:54

Rio - Depois de se aproximar da marca de 200 mil sócios-torcedores, o Vasco da Gama perdeu cerca de 74% do seu quadro associativo com a permanência na Série B. O Gigante da Colina fechou o mês de Janeiro com 47 mil torcedores cadastrados no programa.

O levantamento foi feito por consulta no portal de transparência da própria plataforma destinada ao programa de sócio-torcedor do Vasco. Em dezembro, um mês após a confirmação de que o Cruz-maltino disputaria novamente a Série B em 2022, contador de associados já registrava a marca de 47.947. Em dezembro de 2019, quando houve o crescimento após grande campanha, o clube alcançou o número de 185.404.

"Estamos trabalhando pesado na reestruturação do programa para que seja amplo. As limitações da Covid estão diminuindo: estávamos sem público, passamos a ter público reduzido mediante teste e agora temos capacidade total, mas ainda mediante protocolos de vacinação. O futebol vem entregando bons resultados no campeonato", disse Bruno Souza, coordenador do programa de sócios do Vasco, em entrevista ao "GE".

Como medida para tentar um novo "boom" quanto ao crescimento de sócios, o Vasco vem reformulando seu programa para torná-lo mais atrativo, criando uma rede de benefícios para o associado e não se prendendo a desconto em ingressos.

O clube fechou acordo com a empresa Easy Live e incluiu no programa de sócios mais de 600 ofertas em áreas como as de alimentação, transporte e entretenimento.