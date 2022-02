Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Em entrevista à Vasco TV, na última sexta (25), Zeca Bulhões, vice jurídico e um dos responsáveis pela negociação entre a 777 Partners e o Vasco, pontuou algumas tratativas e esclareceu o andamento do processo interno para a aprovação da SAF no clube.

O dirigente afirmou que o grupo americano pode enviar a oferta vinculante antes do prazo final, que é de 90 dias. Segundo ele, a expectativa é que a proposta definitiva aconteça em dois meses.

"Já avançamos muito na negociação, mas ainda não há, neste momento, uma oferta vinculante. O fato de a 777 ter aceitado fazer o empréstimo nessas condições, antes mesmo da constituição da SAF, mostra que eles acreditam no projeto e querem desde já contribuir para o crescimento do nosso futebol e do nosso clube", disse.

"A 777 vai realizar uma diligência legal que pode durar até 90 dias para apresentar uma oferta final vinculante, que vai ser apreciada pelos órgãos internos do clube e depois será votada pelos sócios em Assembleia Geral. A gente estima que esse processo pode ser mais rápido do que os 90 dias e pode ser concluído em cerca de dois meses", projetou Zeca Bulhões.

O vice jurídico também revelou que os americanos se impressionaram com a torcida do Vasco.

"A 777 demonstrou desde o início que entende a grandeza e história do Vasco e planeja fazer investimentos que recoloquem o nosso futebol no topo do futebol brasileiro e mundial. Eles ficaram impressionados com a força da nossa torcida, que é incrível e maravilhosa. Quem não conhece a nossa torcida e se depara com ela, fica embasbacado. Uma torcida que está sempre junta.", completou.