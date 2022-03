Investimento da 777 pode colocar Vasco com orçamento equivalente aos dois maiores da Série A | Vasco | O Dia

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 02/03/2022 12:00

O contrato entre Vasco e a empresa norte-americana 777 Partners pode prever investimentos maiores que os divulgados pelas partes no acordo inicial. De acordo com informações do portal "NetVasco", os investimentos que o clube carioca pode receber tem potencial de elevar o Cruzmaltino ao patamar dos orçamentos do primeiro e segundo clubes de maior investimento da Série A.

De acordo com o portal, o fundo de investimentos se comprometeu a erguer um CT moderno para as categorias de base e tornar real o projeto de reforma de São Januário. Com o investimento inicial divulgado de R$ 70 milhões, esses foram os pontos que puderam ser adiantados a beneméritos mobilizados.

O aporte total de R$ 700 milhões (70 + 630) pelos 70% das ações da SAF, fará o Vasco assumir o pagamento da dívida de R$ 730 milhões. Uma reunião com o Conselho Deliberativo, nos próximos dias, apresentará e discutirá o pré-acordo, inclusive com itens sigilosos tratados por grupo menor.

Os pontos debatidos serão repassados e colocados a apreciação dos sócios na Assembleia Geral. E a expectativa é que a venda da SAF esteja aprovada em agosto, mês de aniversário do clube.