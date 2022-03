Vasco - CLEBER VALERA/FUTURA PRESS

Publicado 02/03/2022

Não foi uma exibição de gala do Vasco, mas deu para o gasto, bateu a Ferroviária por uma vitória simples, de 1 a 0, e garantiu a classificação a próxima fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Raniel, com uma linda assistência de Nenê, ainda na etapa inicial.

O Vasco fez um primeiro tempo superior ao da Ferroviária, com direito à vitória parcial, mas, de novo, com pouca agressividade para recuperar a bola. O time paulista pressionou a equipe de Zé Ricardo e teve boas chances de chegar ao gol, com 11 finalizações contra 3 do Cruzmaltino, que ainda viu o adversário ter um gol anulado de maneira incorreta.



Depois de algumas tentativas, o Vasco, enfim, conseguiu abrir o marcador. Nenê recebeu na ponta direita e de belo cruzamento para Raniel dá uma cabeçada forte, no canto do goleiro. O atacante terá que fazer mais um "pix" de R$ 500 para o meia, pois ele prometeu o valor para quem conseguisse dar assistência para ele.

Aos 25, a Ferroviária chegou ao empate, mas Leandro Vuaden, árbitro da partida, de maneira errada, anulou o gol. O cruzamento da direita achou Tcharlles livre só para completar para o gol. Mas o assistente errou ao levantar a bandeira, e o time da casa prejudicado.

Antes do fim do primeiro tempo, a Ferroviária quase empatou, aos 43 minutos. Gegê recebeu na entrada da área, soltou a bomba com a canhota e mandou muito perto do gol de Thiago Rodrigues.

Na segunda etapa, o roteiro foi o mesmo. O Vasco mal em campo, com superioridade na posse de bola, e a Ferroviária mais efetiva. Aos 12 minutos, o time paulista quase empatou. Caveirão subiu entre a zaga vascaína e cabeceou com perigo. O goleiro Thiago Rodrigues ficou no meio do caminho e só torceu para a bola não entrar.

Aos 23, novamente a Ferroviária chegou com perigo, com o atacante Tcharlles, de cabeça, mas Thiago Rodrigues fez boa defesa. Aos 32, o time de Araraquara chegou de novo com perigo. João Lucas bateu firme da entrada da área, e Thiago Rodrigues fez outra bela defesa.

Em um determinado momento, os jogadores do Vasco começaram a fazer cera para ganhar tempo, pois a vitória por 1 a 0 classificaria o time vascaína para a Segunda Fase da Copa do Brasil. Zé Ricardo, inclusive, fez alterações para enrolar ainda mais.

A estratégia deu certo, e o Vasco, mesmo jogando mal, conseguiu a classificação para a Segunda Fase da Copa do Brasil, com uma simples vitória sobre a Ferroviária, e vai encarar a Juazeirense, da Bahia, ainda sem local e hora definidos.