Publicado 02/03/2022 20:24 | Atualizado 02/03/2022 20:24

O Vasco está escalado para pegar a Ferroviária, nesta quarta-feira, às 21h30, pela Primeira Fase da Copa do Brasil, no estádio Fonte Luminosa, em São Paulo. O técnico Zé Ricardo surpreendeu e fez duas mudanças no time titular.

O treinador resolveu escalar Quintero no lugar de Ulisses, na zaga, e Zé Gabriel na vaga de Bruno Nazário, no meio de campo. Então, o Vasco vai a campo com Thiago; Weverton, Quintero, Anderson e Edimar; Ze Gabriel, Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Pec e Raniel.