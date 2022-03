Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/03/2022 09:00

São Paulo - O torcedor vascaíno que assistiu a estreia da equipe na Copa do Brasil passou um sufoco, mas conseguiu respirar aliviado após a partida contra a Ferroviária, de Araraquara. A vitória por 1 a 0 não foi uma grande atuação, mas foi o suficiente para fazer a equipe se classificar. A conquista da vaga foi exaltada pelo técnico Zé Ricardo.

"A gente tem que fazer uma avaliação com a cabeça fria. Sabíamos que seria um jogo difícil, de copa, a Ferroviária é competitiva, tem boa estrutura. Nosso objetivo era classificar, conseguimos nos defender, sabíamos que eles usariam a bola aérea, então só tenho que parabenizar o grupo, que está se formando ainda. Futebol não acontece da noite para o dia. Classificamos entre os quatro no Campeonato Carioca e agora conseguimos outro objetivo, que era seguir na Copa do Brasil. Claro que queremos a evolução coletiva e individual", afirmou.

Ao abordar a atuação da equipe, Zé Ricardo fez questão de citar equipes importantes que acabaram sendo eliminadas na primeira fase da Copa do Brasil nesta temporada.

"Todos nós estamos empenhados aqui para que esse ano não ocorra o final do ano passado, que a gente consiga buscar a subida para a Série A. Mais uma vez: tivemos Grêmio sendo derrotado, Sport, CRB, outras equipes. A gente não pode se precipitar. Sabemos que o Vasco ainda tem um caminho longo para prosseguir, essas discussões são feitas internamente para que a gente trace esse caminho da maneira mais plausível possível", disse.